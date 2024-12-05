اليوم السابع
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اليوم.. انطلاق قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان ضمن مبادرة "بداية"

الخميس، 05 ديسمبر 2024 09:00 ص
اليوم.. انطلاق قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان ضمن مبادرة "بداية" قافلة طبية مجانية
الشرقية - إيمان مهنى

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تنظم مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية بمركز طبى 28، بمدينة العاشر من رمضان، ذلك ضمن مبادرة بداية إنسان.

و من المقرر أن تمتد القافلة فى عملها إلى يوم الجمعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

و تضم القافلة أطقم طبية من الاستشاريين و الأخصائيين وتقدم والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان- الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل".

 

 







الشرقية

مديرية الصحة بالشرقية

العاشر من رمضان

قافلة طبية




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