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اليوم السابع: الرئيس السيسى يبدأ جولة أوروبية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 08:39 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يبدأ جولة أوروبية اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يبدأ جولة أوروبية.. الرئيس يشهد توقيع إعالن الشراكة مع الدنمارك ويعقد لقاءات مع رؤساء الشركات النرويجية.. ويبحث تعزيز التعاون مع أيرلندا".
 

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