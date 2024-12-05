اليوم السابع: الرئيس السيسى يبدأ جولة أوروبية

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يبدأ جولة أوروبية.. الرئيس يشهد توقيع إعالن الشراكة مع الدنمارك ويعقد لقاءات مع رؤساء الشركات النرويجية.. ويبحث تعزيز التعاون مع أيرلندا".



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