المركز الجامعي للتطوير بجامعة دمنهور يعقد جلسات تعريفية للطلاب

تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتور أحمد هلال ـ مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، واصل المركز الجامعي للتطوير المهني عقد جلساته التعريفية، وذلك بتنظيم مجموعة جلسات تعريفية، بحضور الأستاذ الدكتورة منى السيد ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هانم الشناوي مدير مشروعات التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة.

استهل هلال كلمته بالترحيب بالحضور الكريم، مؤكداً أهمية التعاون مع المؤسسات الكبرى؛ لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، لافتاً إلى الدور المحوري للمركز في تأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم.

وأوضح الدكتور أحمد بدر الدين مسئول التوظيف بالمركز، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتورإلهامي ترابيس، وإشراف المركز الجامعي للتطوير المهني على تعزيز الشراكات مع مؤسسات مرموقة ذات سمعة طيبة، لدعم الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

لاقت الفعالية استحسان الحضور، و تفاعلاً كبيرًا من الطلاب، و تم فتح باب النقاش و طرح الطلاب العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الخطوات العملية لتحقيق أفكارهم.