اليوم السابع
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الجيش السورى: نخوض معارك ضارية لصد وإفشال هجمات التنظيمات الإرهابية على حماة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:22 م
الجيش السورى: نخوض معارك ضارية لصد وإفشال هجمات التنظيمات الإرهابية على حماة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية أنه على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التى شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل العتاد العسكرى .

وأضافت القيادة - في بيان أورده التليفزيون السورى "أنه خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من الشهداء فى صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في مدينة حماة".

وشددت على أنه حفاظا على أرواح المدنيين من أهالى مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدنية .

وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة السورية أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية.
 







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