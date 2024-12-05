التليفزيون السورى: الجيش تصدى لكل محاولات الجماعات المسلحة لخرق جبهة حماة

وكالات

أعلن التليفزيون السوري، إن قوات الجيش تصدت لكل محاولات الجماعات المسلحة لخرق جبهة حماة، وذلك حسبما أفاد موقع لعربية فى شريط عاجل.

وكانت قد تمكنت قوات الجيش السوري من القضاء على عشرات المسلحين التابعين لهيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدتي دير الزور وريف حماة الشمالي، بحسب ما أعلنته القيادة العامة للجيش السوري.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات الجيش السوري تعمل على تدعيم الخطوط الدفــاعية والإسناد على المحور الشمالي بريف حماة تمهيداً لبدء الهجـوم المضاد ضد التنظـيمات الإرهابية في تلك المنطقة.

وتصدت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة اليوم لهجوم شنته قوات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (مجلس دير الزور العسكري) في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.