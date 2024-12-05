اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير الألمانى فى المقر الباباوى بالقاهرة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 05:38 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير الألمانى فى المقر الباباوى بالقاهرة البابا تواضروس الثانى والسفير الألمانى
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

أعرب السفير خلال اللقاء عن سعادته بتولي خدمته في مصر، مشيرًا إلى تطلعه للقيام بزيارات متعددة للتعرف على تاريخ مصر العريق.

وقدم قداسة البابا للسفير نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأديرة القبطية، موجّهًا له دعوة لزيارة الأديرة والتعرف على معالمها الروحية والتاريخية.

كما أشار قداسة البابا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية بالدولة المصرية، والأزهر الشريف، والكنائس الأخرى، مسلطًا الضوء على مجلس كنائس مصر ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين الكنائس.

وتناول اللقاء حوارًا حول أهمية التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات والدول، ودوره المحوري في بناء الأفراد وتعزيز التنمية المستدامة.

 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

يورجن شولتس

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