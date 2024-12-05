اليوم السابع
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البابا تواضروس: إصدار عملة تذكارية لمعهد "الدراسات القبطية" يكشف قيمته بتراث مصر

الخميس، 05 ديسمبر 2024 12:45 م
البابا تواضروس: إصدار عملة تذكارية لمعهد "الدراسات القبطية" يكشف قيمته بتراث مصر البابا تواضروس - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية حديث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن العملة التذكارية لمعهد الدراسات القبطية، التي أصدرتها مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

وأكد البابا أن إصدار الدولة المصرية عملة تذكارية بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس معهد الدراسات القبطية، أمر يكشف عن تقدير الدولة للدراسات القبطية وقيمتها الكبرى في التراث المصري.

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العملة

جدير بالذكر أن البابا تواضروس شهد الاحتفال الرسمي لمعهد الدراسات القبطية بالعيد الـ70 لتأسيسه (1954 - 2024) والذي استضافته القاعة الكبرى بالمقر البابوي بالقاهرة.

كما حضر الاحتفالية  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، ورئيس جامعة حلوان، ونواب رؤساء عدد من الجامعات، والعديد من أساتذة الجامعات، وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة، وممثلو عدد من الوزارات والهيئات، وحضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وعدد من المهتمين بالمجالات المتعلقة بالدراسات القبطية.
 







معهد الدراسات القبطية

الكنيسة الارثوذكسية

البابا تواضروس



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