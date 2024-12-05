اكتشاف المواهب ونقاشات حول الأخلاق الحميدة فى قصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أقام المركز الحضرى دورى ثقافى لرواد المركز أداره ياسر حسن، وبجانب ذلك وفى إطار اهتمام الثقافة بتنمية المواهب أعد المركز الحضرى ورشة اكتشاف مواهب من رواد المركز نفذها ياسر حسن.

وكذلك أقام قصر ثقافة الطود فقرة اكتشاف مواهب، الموهبة فى إلقاء شعر ألقاها محمد محمود يوسف وقصيدة بعنوان "الكلمة"، والموهبة الثانية مريم أحمد حسن وقصيدة بعنوان "الفراق "والموهبة الثالثة فاطمة أحمد عبدالدايم وقصيدة للامام على بن أبى طالب رضى الله عنه بعنوان "العصماء"، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة فنون تشكيلية نفذها محمد إبراهيم.

واستمرار لانشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الأخلاق الحميدة" ألقاها سيد حسين متحدثا عن تعريف الإسلام للأخلاق الحميدة، ونماذج للأخلاق الحميدة فى الإسلام، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية نفذها سهرى سباق، وبجانب ذلك أعد القصر دورى ثقافى لرواد القصر قدمتها حنان عبد الظاهر، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية تعليم الرسم نفذتها هاجر سيد بمشاركة رواد القصر، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية عمل اسورة خرز نفذتها إيمان محمود، وذلك بمشاركة أطفال حضانة جمعية الإعجاز العلمى للاحتفال بعيد الطفولة، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة خياطة نفذتها أسماء أحمد.

فيما أقام قصر ثقافة الطارف ورشة حكى بعنوان" يوم الطفولة "أعدها محمد على، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية عمل شكل كرتون نفذها حسن رفاعى، وأعد قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الورق الملون نفذتها هند مصطفى بمشاركة رواد القصر، ونفذ المركز الحضرى ورشة فنون تشكيلية نفذها عبد الرحمن عوض الله، أقام قصر ثقافة حوض الرمال مسابقة ثقافية للأطفال المترددين على القصر أدارتها انشراح الحكيم وعمر محمد، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان" أعياد الطفولة " أداء ندى محمد.



أنشطة شعرية للفتيات فى قصور الثقافة



دورى ثقافى وإكتشاف للمواهب فى قصور ثقافة الأقصر



فعاليات دورى ثقافى وإكتشاف للمواهب بقصور الثقافة



فعاليات فقرات اكتشاف مواهب الأطفال بقصور الثقافة