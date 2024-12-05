اليوم السابع
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اعرف موعد تطبيق زيادة المعاشات فى 2025

الخميس، 05 ديسمبر 2024 11:32 م
اعرف موعد تطبيق زيادة المعاشات فى 2025 صرف المعاشات - صورة أرشيفية
كتب: مدحت وهبة

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يتساءل العديد من المواطنين  خلال الساعات الماضية عن موعد تطبيق زيادة المعاشات خلال العام المقبل 2025، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنها تستعد لرفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 / 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وفقا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وعلى جانب آخر تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.







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زياده المعاشات

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