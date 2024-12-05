ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 44 ألفا و 580 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44,580 شهيدا و105,739 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب خلال 24 ساعة.