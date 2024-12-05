الرئيسية أخبار عاجلة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 44 ألفا و 580 شهيدا الخميس، 05 ديسمبر 2024 12:57 م اثار العدوان الإسرائيلى على غزة كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44,580 شهيدا و105,739 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وقالت وزارة الصحة، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب خلال 24 ساعة. غزة وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة اخبار غزة شهداء غزة العدوان الإسرائيلي مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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