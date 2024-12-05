إعادة الحركة المرورية بطريق "بنها - المنصورة" بعد تصادم سيارتين بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها المنصورة، أمام مطلع الكوبرى العلوي، بمدينة كفر شكر، اتجاه محافظة الدقهلية، بعد رفع أثار حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ربع نقل محملة بالمواطنين؛ بسبب محاولة قائدها تخطى شاحنة النقل الثقيل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي؛ للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عمرو سالم مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد وقوع حادث تصادم شاحنة مع سيارة ربع نقل محملة بالمواطنين حاول قائدها تخطى الشاحنة قبل مطلع الكوبرى العلوى بكفر شكر اتجاه محافظة الدقهلية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وسيارتا إسعاف، وبالمعاينة الأولية تبين إصابة 3 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بالمواطنين حاول قائدها تخطى شاحنة نقل ثقيل قبل مطلع الكوبرى العلوى بكفر شكر اتجاه محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار وتلفيات الحادث إلى جانبى الطريق؛ لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بفحص التراخيص، والتحرى عن أسباب الحادث وظروفه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.