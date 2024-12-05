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أسعار كروت الفكة بعد التعديل.. فئة الـ 10 أصبح بـ13 جنيها ويمنح رصيدا بـ 9.1

الخميس، 05 ديسمبر 2024 09:12 م
أسعار كروت الفكة بعد التعديل.. فئة الـ 10 أصبح بـ13 جنيها ويمنح رصيدا بـ 9.1 كروت شحن
كتبت هبة السيد

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عدلت شركات المحمول، أسعار كروت "الفكة" الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، بعد الزيادة فى التكاليف، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى..


الكارت فئة 10 جنيهات، الذى كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح الآن بسعر 13 جنيها ويعطي رصيد 9.1 جنيه.

الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، ارتفع سعره ليصل إلى 16.5 جنيه ويعطي رصيد 11.55 جنيه.

الكارت فئة 15 جنيها، الذي كان يمنح رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح بسعر 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه.

الكارت فئة 20 جنيها، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 14 جنيه، ارتفع سعره إلى 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

الكارت فئة 29 جنيها، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح الآن بسعر 38 جنيها ويعطي رصيد 26.6 جنيه.

 







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