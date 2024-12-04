20 شهيدا في قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين بالمواصي غرب خان يونس

إبراهيم حسان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس إلى 20 شهيدا، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، باستشهاد أسير من مخيم نور شمس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا قرب شارع النفق شرق مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك عشرون مصابا جراء قصف استهدف منطقة النفق بمدينة غزة شمالي القطاع، إضافة إلى 10 شهداء.