يساعد على تقليل الكوليسترول.. ما لا تعرفه عن أهمية السماق الغذائية والصحية

كتبت أسماء نصار

عرف السماق منذ عصور طويلة باعتباره أحد أنواع التوابل، وهو من الفصيلة البطمية، ويضم حوالى 250 نوعا، والنبات شجیرة صغیرة یصل ارتفاعھا من 3 إلى 4 أمتار ، قلیلة التفرع، وأوراقھا متناوبة مركبة ریشیة الشكل، والوریقات بیضاویة مسننة الحافة حادة النھایة، والنورة سنبلة كثیفة، والأزھار صغیرة خضراء مبیضة اللون ، والثمار صغیرة تغطیھا شعیرات كثیفة غدیة وتحوي بذرة واحدة.



يزھر السماق في بدایة الصیف وتنضج ثماره في شھرى أغسطس وسبتمبر و وجد منه ما یقارب من 120 نوعاً، منتشرة تلقائیاً في "الأراضي الكلسیة الجافة - الطینیة الكلسیة -الرملیة – الكلسیة".

يزرع فى المناطق الحارة الإستوائية ، وشبه الإستوائیة والمعتدلة المحيطة بحوض البحر الأبیض المتوسط جنوب فرنسا ، جنوب إیطالیا "صقلیة"، شمال أفریقیا "مصروالجزائر"،غرب آسیا سيناء، فلسطين، الأردن ، لبنان ، سوريا ، إيران.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الأغذية على الأهمية الغذائية والصحية ل " السماق":

يساهم في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكرى.

يساهم في التحكم بمستويات ضغط الدم.

يُساعد على تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

يساهم في علاج مشاكل المثانة وسلس البول من خلال شرب منقوع ملعقة من الشاي من السماق في كوب من الماء المغلى وتركه مدة عشر دقائق وشرب كوب منه 3 مرات يوميا.

يستخدم في علاج عسرالهضم وفقدان الشهية والنزيف.

وجد للسماق خواص مضادة للإلتهابات، فهو فعال في مواجهة إلتهابات المفاصل و إلتهاب الجلد.

يساعد السماق في تقليل فرص الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسى كإحتقان الصدر، والسعال، ونزلات البرد، والأنفلونزا، وإلتهاب القصبات، والشعب الهوائية، وذلك لإحتوائه على زيوت طيارة فعالة.

يساعد فى علاج إضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك وإضطرابات المعدة.

مضاد للفطريات والبكتريا مثل السلمونيلا وإيشريشيا كولاى.