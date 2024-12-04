وزير الإسكان يشارك فى احتفالية وزارة الخارجية فى قصر التحرير

كتب أحمد حسن

شارك المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الاحتفالية التى أقامتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "الدبلوماسية المصرية في ستة عقود فى خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار فى البشر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاما على إنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية، و30 عاما على إنشاء مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وكذا الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



وأكد المهندس شريف الشربينى، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بالاحتفالية، أن وزارة الإسكان، أولت اهتماماً كبيراً لأهالينا المصريين المقيمين بالخارج، وذلك من خلال إطلاق مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج منذ عام 2012، فى إطار حرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحاً كبيراً، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.