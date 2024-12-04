اليوم السابع
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وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 06:55 م
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الروسى
أحمد جمعة

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جرى اليوم الأربعاء اتصالًا هاتفيًا بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة ونظيره الروسى سيرجى لافروف.

تناول الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وذلك اتصالًا بالتطورات الأخيرة التى يشهدها شمال سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين فى ظل التداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها. واتفق الجانبان على أهمية استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات فى السودان، وكذلك العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية.







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