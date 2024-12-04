وزارة الإعلام الكويتية تشارك فى فعاليات الأسبوع الكويتى الـ 15 بالقاهرة

كتبت إيمان حنا

شاركت وزارة الاعلام الكويتية بجناح كبير لقطاع الإعلام الخارجي في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 15 في مصر والذي افتتحه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان السفارة الكويتية، تضمن الجناح عددا من إصدارات وزارة الإعلام التي تستعرض أبرز المشروعات والفعاليات التي تنظمها مختلف قطاعات الوزارة وتلقي الضوء على الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة في مجال الإعلام والثقافة.

وحضر الافتتاح السفير جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والسفير طلال المطيري مندوب دولة الكويت لدي الجامعة العربية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إضافة إلي وفود تمثل عددا من الجهات الكويتية المشاركة في مقدمتها وزارة النفط والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للصناعة علاوة على عدد من الدبلوماسيبن والشخصيات العامة وكل من الاء المطوع وريم سلمان الراشد الباحثات الاول بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام.