مديرية شباب جنوب سيناء تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظم مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع مركز شباب الساحل مهرجانا رياضيا متكاملا، احتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم، وذلك بمشاركة 100 من ذوي الهمم من رواد المركز.

وأكد محمد فتحي توفيق وكيل الشباب والرياضة بجنوب سيناء، دعم الوزارة للأشخاص ذوي القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال النشاط، لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية.

وتابع: وزارة الشباب والرياضة لديها استراتيجية للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، واطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوى الهمم كان محفزاً لتلك الشريحة، وتحقق في هذا العام العديد من البرامج والقوانين التي تستهدف الارتقاء بتلك الشريحة، ونؤكد أن هذا العام كان شارة البدء لاستدامة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لتلك الشريحة، فذوي القدرات والهمم أثبتوا أنهم علامات بارزة في كل المجالات ونسعى دوماً لاستثمار طاقاتهم.

تنفذ الفاعليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و حضور احمد عبد العزيز وكيل المديرية.