اليوم السابع
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محافظ الجيزة: نستهدف تعزيز التعليم فى مجال التغيرات المناخية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:10 ص
محافظ الجيزة: نستهدف تعزيز التعليم فى مجال التغيرات المناخية محافظ الجيزة يشارك بالجلسة المغلقة لمحافظي وعمداء المدن
كتبت – مرام محمد

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أكد المهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، ضرورة تعزيز التعليم في مجال تغير المناخ في أماكن التعلم المتنوعة بما في ذلك مؤسسات التعليم الرسمي والأماكن المجتمعية والبيئات الإلكترونية، موضحًا أن للمدارس والجامعات، ومراكز تعليم الكبار، والتعليم المجتمعي، والمتاحف والمكتبات وغيرها دورًا هامًا في تعزيز قدرة المجتمع على التكيف من خلال تثقيف المواطنين من جميع الفئات العمرية حول العمل المناخي.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال مشاركته بالجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم المُنعقد بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، حتى 5 ديسمبر الجارى، حيث شارك خلالها أيضًا الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

وتناولت الجلسة، آليات تعزيز المعرفة والمهارات القادرة على التكيف مع التداعيات المطروحة على الساحة وتبادل الحوار بين المشاركين، وأصحاب المصلحة بالمدن لوضع استراتيجيات تساهم فى تعزيز بيئات التعلم.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة التوافق مع عدد من الاعتبارات وتعزيز آليات استمرارية شبكة مدن التعلم وإنشاء مساحات تعلم مجتمعية وتوثيق وتقييم التجارب الناجحة، تماشيًا مع المنهجية الرئيسية لوضع أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة للمدن في المنطقة العربية إلى جانب العمل على مواجهة التحديات وتشجيع المدن الأخرى في المنطقة على الانضمام إلى شبكة اليونسكو الدولية لمدن التعلم.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير الاستراتيجيات الرامية نحو تحسين ممارسة التعلم من خلال تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التعاون بين جميع الجهات والتواصل بين مدن التعلم إلى جانب تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.

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المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم
 
 
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محافظ الجيزة يشارك بالجلسة المغلقة لمحافظي وعمداء المدن






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