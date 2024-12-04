اليوم السابع
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محافظ أسوان: مهلة 15 يومًا لإنهاء مشروع إحلال خطوط مياه "كسر الحجر"

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 06:52 م
محافظ أسوان: مهلة 15 يومًا لإنهاء مشروع إحلال خطوط مياه "كسر الحجر" جانب من اجتماع محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، الممتد من محكمة أسوان وحتى كوبرى السيل الجديد مرورًا بشارع كسر الحجر بطول 2.2 كم.

ويضم المشروع 2 خط بولى أثيلين قدرة 560 مللى و350 مللى، وفور تشغيله سيتم إلغاء الخط الحالى بقدرة 12 بوصة أسبستوس.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال، على ضرورة الإنتهاء من هذا المشروع خلال 15 يومًا لما سيحققه من عوائد إيجابية فى تدعيم شبكات وروافع المياه للعديد من المناطق السكنية، وإنتظام تشغيل مياه الشرب، والقضاء على الإنقطاع المتكرر بها، فضلًا عن إستكمال أعمال الرصف بهذا الطريق الحيوى، وضع اللمسات الحضارية من التطوير والتجميل والدهانات والتشجير والإنارة والبلدورات حتى يتسنى تحويل هذا الطريق لمحور مرورى متكامل.

وكلف المحافظ، الشركة المنفذة أيضًا بضرورة أن يتم بالتوازى الإنتهاء من مشروع خط مياه الشرب الممتد من محطة مياه كوم أمبو إلى محطة مياه نصر النوبة بطول 10 كم، وبقطر 560 مللى فى غضون شهر من الآن لأهميته الحيوية فى إنتظام تشغيل المياه بالمناطق المستهدفة على الوجه الأكمل.

حضر اللقاء، اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية.







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