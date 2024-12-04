ما هو دور هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس؟

كتبت – بتول عصام

يولى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اهتمامًا خاصًا بهيئة الأوقاف القبطية، إذ حرص على ضبط إدارة الأوقاف القبطية، وفي التقرير التالي نستعرض دورهيئة الأوقاف القبطية.

تختص هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بما يأتي:

- الإشراف على إدارة جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين عن إدارتها ومصروفاتها، ولها من هذا السبيل أن تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف وضبط حساباتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه وحصر أملاكها وموجوداتها.

- إعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الاوقاف.

- توزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على اغراضها الاصلية.

- توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الإصلاح أو وجوه الاستغلال التي تراها.

- تعيين وعزل القائمين على إدارة الاوقاف.