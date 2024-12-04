زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط

كتبت - مرام محمد

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، والتابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر شمال غرب قبرص، على بعد 502 كم من دمياط.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال// حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة// على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.