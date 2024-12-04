رئيس وكالة الفضاء يبحث مع وزير الخارجية المالى سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب: محمود راغب

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالى، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور شريف صدقى عرضًا استعرض فيه مهام واختصاصات ومعامل وكالة الفضاء المصرية في تطوير تقنيات الفضاء ودعم البحث العلمي، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما تناول العرض الخطط المستقبلية للوكالة ودورها في دعم الدول الإفريقية من الاستفادة من التقنيات الفضائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى إطار المناقشات، أكد الطرفان أهمية التعاون فى مشاريع بحثية وتطويرية مشتركة، فضلاً عن تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية في كلا البلدين، بما يساهم في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة.

وأكد عبد الله ديوب خلال اللقاء على تقدير بلاده لدور مصر الريادى فى مجال الفضاء ودعمها المستمر للتعاون الإفريقى، مشددًا على أهمية هذه الشراكات لتعزيز التكامل بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات التنموية.

وعقب اللقاء، اصطحب الرئيس التنفيذي الوزير والوفد المرافق له في جولة داخل معامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، شملت مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم الأرضي، واستقبال صور القمر الصناعي، وخلال الجولة، تم تقديم شرح تفصيلي عن الإمكانيات التقنية والبنية التحتية المتطورة للوكالة.

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام وكالة الفضاء المصرية بتوسيع شبكة التعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل الدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا في دعم جهود التنمية المستدامة.