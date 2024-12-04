رئيس جامعة كفر الشيخ: تقديم كل أشكال الدعم اللازم لاتحاد طلاب الجامعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

اجتمع الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بمجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2024/2025، وشاركهم وجبة طعام فى جو يسوده الود والمحبة، وذلك بقاعة الطعام بمجلس الجامعة، بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق ورئيس جامعة وادى النيل، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة، والدكتور رشدى العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وايهاب جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

هذا وقد هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أعضاء مجلس الاتحاد بفوزهم فى الانتخابات الطلابية، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات أفرزت طلابا متميزين لديهم القدرة على مواجهة التحديات الفكرية والحرص على المشاركة الفاعلة، لافتًا إلى تطلعه قيام أعضاء الاتحاد بحسن تمثيل وخدمة زملائهم طلبة الجامعة.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للاتحاد وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم حتى يتمكنوا من أداء دورهم على الوجه الأمثل، موضحًا أن من بين الأدوار المهمة التى تقع على عاتق اتحاد الطلاب تأصيل الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة فى المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة وغيرها.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بأن يكونوا حلقة الوصل بين زملائهم وإدارة الجامعة لنقل مشكلاتهم والعمل على تقديم أفضل الحلول المناسبة ونشر الحقائق والمعلومات الصحيحة عن الجامعة ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة والالتزام بالقيم والأعراف الجامعية، مضيفًا أن الجامعة توفر لطلابها كافة الإمكانات وتقدم لهم الدعم الكامل لتساهم فى تخريج طلاب لديهم علم وشخصية مثقفه وواعيه يستطيعوا المساهمة فى بناء وطنهم والنهوض به.

وفى ذات السياق أعرب الدكتور رشدى العدوى منسق عام الانشطة الطلابية، عن بالغ سعادته بهذه الدعوى الكريمة لتناول أسرة اتحاد الطلبة وجبة الغذاء مع قيادات الجامعة، وتبادل الرؤى حول كيفية توسيع رقعة الأنشطة المختلفة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية مثلت عرسًا ديمقراطيًا وتمت فى إطار من الشفافية والنزاهة، استطاع من خلالها طلبة الجامعة أن يختاروا من يمثلهم فى إطار من الحرية الكاملة.

ومن جانبه استعرض الطالب الهوارى منصور عبد السلام محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، رؤية الاتحاد خلال الفترة القادمة، والعمل على التنسيق بشكل دائم ومستمر بين اللجان وعلى مستوى الكليات، مؤكدًا حرص اتحاد طلاب الجامعة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى تلك الأنشطة، والعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة والتميز.



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