انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف بمدينة الإسماعيلية غدا

الإسماعيلية - صبرى غانم

تشهد محافظة الإسماعيلية غدًا الخميس 5 ديسمبر انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف، التي تُقام على مدار يومي الخميس والجمعة 5 و6 ديسمبر، بنادى التجديف بمشاركة لاعبي ولاعبات منطقتى القناة والإسكندرية فى مختلف المراحل العمرية (براعم، ناشئين، وعمومي).

ويتنافس المشاركون في البطولة على سباقات القوارب الفردية، الزوجية، الرباعية، والثمانية، لتكون بذلك أولى بطولات موسم التجديف 2024-2025.

وصرح القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف والرئيس السابق لمنطقة القناة للتجديف، بأن هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم حافل بالأنشطة والبطولات. وأشار إلى أن مدينة الإسماعيلية دائمًا ما كانت مهدًا لأبطال التجديف ومركزًا متميزًا لتطوير هذه الرياضة.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أهمية بطولة منطقة القناة والإسكندرية في اكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية. وأضاف أن الاتحاد المصري للتجديف يولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه البطولات الإقليمية كونها أساسًا لتطوير اللعبة وتعزيز المنافسة.