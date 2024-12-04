المطران سامى فوزى يترأس قداس الكنيسة الأسقفية للاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأسقفية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر الجارى، ويترأس المطران سامى فوزى صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك مساء يوم 24 ديسمبر.

ووفرت الكنيسة خدمة للترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وتدق أجراس الكنيسة الأسقفية داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربى وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.