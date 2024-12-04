المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب بصفة مؤقتة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتوصيل خدمة مياه الشرب بصفة مؤقتة لزوم أعمال الإنشاءات، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المفوض.

2- تفويض من الجهة صاحبة الطلب في حال وجود مفوض.

3- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

4- صورة من سند الحيازة أو الملكية.

5- موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتوصيل.

6- صورة من مستندات الترخيص والرسومات المعمارية ورسم كروكي للموقع.

7- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

8- إقرار بصحة وسلامة المستندات طبقًا للنموذج المعتمد.

ثانيًا: إجراءات الخدمة

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة واستلام المستندات والاطلاع على الأصول.

2- سداد العميل قيمة مقابل المعاينة وفتح الملف.

3- إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد المقايسة الفنية.

4- احتساب قيمة المقايسة التقديرية واستخراج تصريح الحفر.

5- التوقيع على عقد الاشتراك وتنفيذ أعمال التوصيل وتركيب العداد وفتح المياه.

6- إعداد المقايسة الختامية وفتح الاشتراك.