المرور يبدأ الغلق الكلى لمحور سميرة موسى لمدة 4 أشهر مع إجراء تحويلات

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء عملية غلق محور سميرة موسى بالوصلة من تقاطعه مع طريق جمال محمد على (امتداد طريق طه حسين)، وحتى محور المشير طنطاوى لمدة 4 أشهر مع إجراء تحويلات مرورية، لمنع ظهور اى كثافات للمركبات، مع مراقبة الحالة المرورية بواسطة كاميرات مراقبة بالطرق المؤدية لمنطقة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بنفق خرسانى بمحور سميرة موسى.مما يستلزم الغلق الكلى لمحور سميرة موسى بالوصلة من تقاطعه مع طريق جمال محمد على ( إمتداد طريق طه حسين ) وحتى محور المشير طنطاوى وذلك لمدة 4 أشهر إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 4/12/2024، مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات على النحو التالى :-



-القادم من طريق جمال محمد على تجاه محور المشير طنطاوى يسلك مسطح كوبرى فريال فيميناً الطريق الداعم للطريق الدائرى فمسطح كوبرى التسعين تجاه محور المشير طنطاوى .

-القادم من محور المشير طنطاوى تجاه طريق جمال محمد على يسلك مسطح كوبرى الواحة ( تقاطع محور محمد على فهمى مع محور المشير طنطاوى ) فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد على .

-القادم من محور سميرة موسى تجاه طريق جمال محمد على يسلك يساراً (ميدان أرض المعارض) فالطريق خلف أرض المعارض فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد على .

-القادم من طريق جمال محمد على تجاه محور سميرة موسى يسلك يساراً محور محمد على فهمى فمطالع ومنازل كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور سميرة موسى تجاه محور سميرة موسى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.