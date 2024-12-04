السيطرة على حريق محدود في سطح منزل بوسط مدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق محدود نشب في سطح منزل بشارع أحمد عصمت بوسط مدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، إخطارا من أهالى شارع أحمد عصمت بوسط مدينة الأقصر، يفيد بنشوب حريق في سطح منزل عبارة عن مخلفات صلبة وبعض الأثاث المستعمل، وعلى الفور انتقلت لموقع الحريق سيارتين إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريق محدود نشب في بعض المخلفات بمحيط معابد الكرنك في منطقة الكرنك، وذلك للمرة الثانية وبعض أشجار النخيل بالمنطقة دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث تلقت غرفة العمليات بالمديرية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في المنطقة الخلفية للمعبد وانتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمنازل المجاورة ومنطقة المعبد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.