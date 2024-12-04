الزراعة: انخفاض فى أسعار الدواجن واستثمارات القطاع 100 مليار جنيه

كتب سمير حسنى

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمام كبيرا بمزارع الدواجن خاصة صغار المربين، مؤكدا الحرص على تطوير هذه المزارع عبر آليات مختلفة، لاستمرار العملية الإنتاجية بالتنسيق مع البنك الزراعي.

وأوضح متحدث وزارة الزراعة في تصريحات لـ"صباح الخير يا مصر"، أن الوزارة وفرت قروضا ميسرة للمربين بفائدة 5%، بهدف الاتفاق على عمليات التطوير اللازمة، فضلا عن توفير الرخص اللازمة للتشغيل، مضيفا: "بتنزل لجان من وزارة الزراعة تقوم بمعاينه المزارع تشوف إيه المشاكل الموجودة فيها وازاي يمكن تطويرها وبيرسل التقرير ده للبنك الزراعي علشان يوفر لهم التمويل اللازم، علشان نحول المزارع المفتوحة لمزارع مغلقه وبالتالي ده يساعد في تعظيم الانتاجية وتعظيم عملية التربية".

أكد "القرش" أن الاستثمارات الخاصة في قطاع الدواجن يصل إلى 100 مليار جنيه، مع تحقيق شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن وبيض المائدة، مشيرا إلى انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب الاجراءات التي قامت بها الوزارة من خلال عمليات ضبط السوق وتنظيم عمليات التداول والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير كميات من البيض والبيع بسعر عادل ومناسب للمستهلك.