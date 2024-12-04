الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يهنئ ملك تايلاند بذكرى العيد القومى الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 04:09 م الرئيس عبد الفتاح السيسى (أ ش أ) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك تايلاند، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. الرئيس السيسى ملك تايلاند تايلاند ذكرى العيد القومى لتايلاند العيد القومى لتايلاند مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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