الرئيس السيسى يهنئ ملك تايلاند بذكرى العيد القومى

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك تايلاند، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.