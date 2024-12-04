البابا تواضروس: سر الاعتراف أحد الوسائل الفعالة فى حياة الإنسان الروحية

كتبت بتول عصام

تذاع العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن من كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي بشبرا.

وجاءت عظة قداسة البابا استكمالا لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "المعترفون إقبل إليك اعترافهم"، موضحا: "الاعتراف لا بد أن يكون من القلب، وحال التوبة بهذه الصورة ربما لا يشعره الإنسان ولكن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب".

وأكد البابا تواضروس: "العلاقة في العهد القديم بين الإنسان والله كانت علاقة طيبة، وجاءت الخطية وأفسدت هذه العلاقة، ووسائل العهد القديم التي للمساعدة على التوبة كانت كالصوم وتمزيق الملابس"، مشيرا إلى أن للروح أمراضا، فالجسد له دكتور يمكن معالجته كذلك مرض النفس، وذلك عكس المرض الروحي.

وأضاف قداسة البابا أن العهد الجديد كانت الصيحة الأولى في خدمة السيد المسيح هى "توبوا فقد اقترب منكم ملكوت السموات"، ومنها بدء تأسيس سر التوبة والاعتراف، كما أن هناك أسرارا تمارس مرة واحدة كالمعمودية، وأسرار أخرى متكررة كالتوبة والتناول، لذلك صار سر الاعتراف أحد الوسائل الفعالة في حياه الإنسان الروحية، فهو سر له تأثيره لذلك الصلاة تكون "المعترفون إقبل إليك اعترافهم".

وأكد البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية، أن الله أعطى سر الاعتراف ليظل قلب الإنسان نقي، موضحا أن الهدايا التي يحتاجاه الله في النهاية هي إعطاءه قلب نقى.

وأشار قداسة البابا تواضروس إلى أن هناك 7 خطوات للاعتراف، وهما:

1- إدراك الإنسان أن هناك خطية.

2- الشعور بالندم.

3- الرجاء.

4- الاعتراف الشفوي.

5- إصلاح، التوبة الحقيقة ليس كلمات ولكن على الإنسان أن يبدأ بأعمال صالحة.

6- الامتناع عن الشر.

7- الالتصاق بالله والحياه الروحية.