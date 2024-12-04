اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد المجيد 10 ديسمبر

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 01:15 ص
الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد المجيد 10 ديسمبر الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية في مصر صوم عيد الميلاد، يوم 10 ديسمبر ويستمر لمدة 15 يوما، حتى يوم 25 ديسمبر ليلة عيد الميلاد المجيد، وفقا للتقويم الغربى.

وتبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يوما حتى 7 يناير.

ويذكر أن صوم الميلاد المجيد يعتبر صوما من الدرجة الثانية، أي تسمح الكنيسة خلال فترة الصوم بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، والذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.

 







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