افتتاح معرض المؤتمر السنوى الثالث لقطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، يرافقه المحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وبحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرض المنتجات الصناعية والتكنولوجية والمنتجات الزراعية والصناعات اليدوية للمؤتمر السنوى الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى يعقد تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للجامعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى آفاق ورؤى مستقبلية" لكليات الجامعة.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بالمعروضات التى يضمها المعرض والتى تواكب محاور المؤتمر الهادفة نحو المحافظة على بيئة نظيفة خضراء خالية من التلوث وتنمية البيئة وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على عمل مشروعات صغيرة بجودة إنتاجية عالية التصنيع سواء فى الإنتاج الزراعى أو الصناعات الكيميائية الأقل ضررا والتكنولوجية والمنتجات اليدوية والخشبية والمنسوجات الطبيعية الصديقة للبيئة والمنتجات الطبية المصنعة بخامات طبيعية بأقل ضرر بيئى أو صناعي.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد المعرض الذى ضم عدد كبير من المشروعات الطلابية الابتكارية والصناعية المتميزة فى إنتاج منتجات طبية للعناية بالصحة العامة والخالية من المواد الكيماوية الضارة بكلية الصيدلة والمنتجات الزراعية ومنتجات الالبان وايضا منتجات الصناعة اليدوية فى أعمال الخزف والنسيج والأخشاب كبداية لإنشاء مشروعات صغيرة بكليات التربية النوعية والتربية للطفولة والتجارة والاقتصاد المنزلى ومركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية، فضلا عن براءات الاختراع التى يقدمها طلاب الجامعة بالكليات الذكاء الصناعى والحاسبات والمعلومات والهندسة والتى تقدم خدمات متعددة منها التحكم فى التلوث البيئى وسبل توفير الطاقة الشمسية النظيفة وخدمة الرعاية الصحية والطبية للمرضى والأطراف الصناعية إلى جانب المشاركة المجتمعية المقدمة من الشركات الرعاية للمؤتمر ومشروعات أجهزة تحكم عن بعد. كما تناول المعرض مشروعات علاجية وطبية متنوعة بكلية الأسنان وكلية العلوم الصحية بالإضافة إلى طرق الرعاية الطبية الحديثة و المتطورة لتقديم رعاية صحية جيدة بكلية التمريض.

وأشاد القاصد وحضور الملتقى بعروض المعرض التى تبرز جهود الشباب فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمى مؤكدا على أن المعرض يدعم المشروعات الصغيرة والإبتكارات التى قدمها طلاب المدارس فى الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية والبصمة الكربونية و ما قدمته الشركات الراعية والمشاركة فى منتجات تساهم فى بناء مستقبل صديق للبيئة وتطبيقات التحول الرقمى نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد القاصد خلال تفقده لمعرض كلية الاقتصاد المنزلى على دعمه لعمل خط إنتاج لصناعات منتجات الجلد الطبيعى، ومشروع إعادة تدوير مخلفات المصانع المنتجة للجلود واستخدمها فى صناعات أخرى ذات عائد اقتصادي.

كما أشاد القاصد والضيوف المشاركة بمنتجات كلية التربية النوعية فى استخدمها لخامات مستدامة صديقة للبيئة فى إنتاج وصناعة مشغولات الطباعة والمشغولات اليدوية و الخزف والفخار والتى يمكن استعمالها بشكل آمن فى الطهى، وعرضت كلية الصيدلة بالجامعة مشروع صناعة أدوية ومنتجات تجميلة من مواد طبيعية خالية من المواد الكيميائية وصديقة للبيئة.

وتفقد رئيس الجامعة معرض كلية الزراعة والذى تضمن منتجات ألبان طبيعية بدون مواد حافظة مصاحبة للبيئة ومدعمة اقتصاديا وخالية من مواد حافظة مضرة للجسم والصحة العامة.

وتضمن المعرض معروضات الشركات المشاركة فى فعاليات المؤتمر والتى قدمت مشروعات صديقة للبيئة و تساهم فى تقليل الملوثات البيئة وتقديم أنظمة مطورة للإدارة التقليدية وكذلك إنتاجات مصنعة من الطاقة الشمسية وبناء مجمع سكانى مطور يقام على إبتكارات صديقة للبيئة

واشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن المعرض يضم منتجات تحارب إنتشار الأمراض المزمنة كالسرطان وفيروس الكبد الوبائي. والتى يقدمها طلاب الكليات بالتوعية المجتمعية للطبقات المجتمعية المختلفة عبر القوافل التى تنشر المعرفة والثقافة لجودة حياة صحية وبيئة للإنسان داخل محافظة المنوفية والتى تطابق محاور واهداف المبادرات الرئاسية لمبادرة بداية وحياة كريمة ومستقبل مصر للتنمية المستدامة 2030 نحو تنمية مجتمعية وطنية للجميع.

كما أشار الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن المعارض الطلابية المشاركة جاءت لتحاكى المشكلات البيئة والمجتمعية الملحة فى العديد من المجالات والتى يناقشها المؤتمر السنوى الثالث " المسؤولية المجتمعية للجامعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى آفاق ورؤى مستقبلية" والتركيز على قضايا تغير المناخ والمشروعات الخضراء والبنية التحتية للتغيرات البيئية والتى تسعى قطاعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية والجامعات إلى تقديم استدامة بيئة خضراء وأكثر صحة، والوصول إلى أفضل جامعة صديقة للبيئة فى مصر والتى بناء عليه قامت فكرة المشروعات البيئية بالمعرض الطلابى للكليات.

حضر فعاليات افتتاح المعارض أعضاء المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رانيا عزمى رئيس المؤتمر وأستاذ ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررا المؤتمر الدكتور مجدى ذكى مطر استاذ ورئيس قسم بكلية العلوم ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق والدكتورة هبة الغتمى أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمشرف العام على المعارض الإنتاجية و عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات وبنك المعرفة بالجامعة، وبحضور جهاز التنمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنوفية ومبادرة بداية لبناء الإنسان ومؤسسة المجتمع المدنى للأيتام ومركز الخدمة العامة بالجامعة وجهاز مشروعات البنية الصناعية واتحاد الصناعات ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة حجاب ومدكور للصناعات الهندسية رعاة المؤتمر وبحضور العاملين والطلاب بالجامعة.