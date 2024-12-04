"إياتا": زيادة الطلب على الشحن الجوى عالميا بنسبة 9.8% خلال شهر أكتوبر

كتبت رحاب نبيل

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوى فى الأسواق العالمية لشهر أكتوبر 2024، والتى أظهرت استمرار النمو السنوى القوى في الطلب على الشحن، حيث

ارتفع إجمالي الطلب، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 9.8% مقارنة بمستويات أكتوبر 2023 (10.3% للعمليات الدولية)، مسجلاً نمواً متواصلاً للشهر الخامس عشر على التوالي.

وزادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر بنسبة 5.9% مقارنة بأكتوبر 2023 (7.2% للعمليات الدولية)، وذلك بفضل زيادة بنسبة 8.5% في سعة الشحن في بطن الطائرات الدولية، وزيادة بنسبة 5.6% في سعة طائرات الشحن المخصصة، وهو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نمواً، مع اقتراب الأحجام من مستويات الذروة لعام 2021.



وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "واصلت أسواق الشحن الجوي أدائها القوي في أكتوبر، مع ارتفاع الطلب بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وزيادة السعة بنسبة 5.9%، كما ارتفعت عائدات الشحن الجوي العالمية (بما في ذلك الرسوم الإضافية) بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2023 و49% مقارنة بعام 2019.

وأضاف ويلي والش، أنه علي الرغم من أن عام 2024 يبدو أنه سيكون عاماً استثنائياً للشحن الجوي، يجب أن ننظر إلى عام 2025 بحذر، فقد تُحدث نية إدارة ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على أبرز شركائها التجاريين كندا، والصين، والمكسيك اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية وتؤثر على ثقة المستهلكين، ومن المرجح أن يتم اختبار قدرة قطاع الشحن الجوي على التكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.

وتشمل العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية:

ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 1.6% في سبتمبر، بينما زادت التجارة العالمية للبضائع بنسبة 2.4% للشهر السادس على التوالي من النمو. ويعود ذلك جزئياً إلى قيام الشركات بالحرص على المخزون تحسباً لتعطل محتمل مثل إضراب الموانئ الأمريكية.

شهد النشاط التصنيعي العالمي انتعاشاً في أكتوبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي العالمي مستوى أعلى من 50، مما يشير إلى النمو، بينما بقي مؤشر طلبات التصدير الجديدة تحت مستوى 50، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين وضعف التجارة العالمية.

ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة، بناءً على مؤشر أسعار المستهلك، بمقدار 0.17 نقطة مئوية ليصل إلى 2.58% في أكتوبر، مما أنهى انخفاضاً استمر ستة أشهر، وفي الشهر نفسه ارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بمقدار 0.24 نقطة مئوية ليصل إلى 2.33%، فيما انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى 0.29%، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وسجلت شركات طيران الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الشحن الجوي على أساس سنوي بنسبة 4.5%، وزيادة على أساس سنوي في السعة بنسبة 0.8%..

فيما سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي، وزيادة سنوية بنسبة 9.3% في السعة.

في حين سجلت شركات أمريكا الشمالية: نمواً بنسبة 9.5% في الطلب على أساس سنوي في أكتوبر، وارتفعت السعة في أكتوبر بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بلغ 7.6% على أساس سنوي في أكتوبر، وزيادة في السعة بنسبة 3.9%. على أساس سنوي.

كما حققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية النمو الأقوى بين المناطق في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

وحققت شركات الطيران في إفريقيا أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي وبلغت 1.6%، مقارنة بأكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 7.7%. على أساس سنوي.



وحققت الخطوط الدولية مستويات استثنائية من الحركة للشهر الخامس على التوالي بزيادة بلغت 10.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مدفوعة بازدهار الطلب على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا، وسط القدرة المحدودة للشحن البحري.