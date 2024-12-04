أول أيام نوة قاسم.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لهطول الأمطار الغزيرة، التي تشهدها محافظة الإسكندرية، مع انخفاض درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع اول ايام نوة قاسم علي المحافظة، وتسجل درجات الحرارة العظمي 23 درجة والصغري 11درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، طقسا باردا ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.



أمطار غزيرة في أول ايام نوة قاسم على الإسكندرية



أمطار غزيرة اول ايام نوة قاسم بالإسكندرية



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أمطار غزيرة نوة قاسم علي الإسكندرية



أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة اول ايام نوة قاسم بالإسكندرية



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أمطار نوة قاسم علي الإسكندرية



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نوة قاسم تضرب الإسكندرية اول ايامها



نوة قاسم تضرب الإسكندرية في يومها الأول



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