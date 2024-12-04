أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة الشدة على عدة مناطق

كتبت – مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.