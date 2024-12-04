"أطباء السودان" تتهم الدعم السريع بارتكاب مجزرة فى "أبو زريقة".. التفاصيل

ريهام عبد الله

اتهمت شبكة أطباء السودان، ميليشيا الدعم السريع، بارتكاب مجزرة جديدة فى منطقة "أبو زريقة" جنوب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأشارت إلى أن عناصر الدعم السريع قتلت 21 شخصا، وأصابت 13 آخرين.

وقال بيان رسمى من شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء: "فى مجزرة مروعة جديدة، ارتكب الدعم السريع فى منطقة "أبوزريقة" جنوب مدينة الفاشر بتاريخ 3 ديسمبر 2024 جريمة بشعة ضد المواطنين الأبرياء".

وتابع البيان :"وفقًا للحصيلة الأولية، أسفرت المجزرة عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 13 آخرين، مما يعكس فداحة الفظائع التى يرتكبها المعتدون بحق المدنيين العزل".

وأكدت شبكة أطباء السودان إدانتها الشديدة لما وصفته بالجريمة الوحشية، واعتبرتها امتدادًا لسلسلة الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين فى السودان.

واختتمت بيانها: "ندعو المجتمع الدولى، بما فى ذلك المنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم البشعة والعمل على حماية المدنيين، يجب على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الإبادة الجماعية التى تستهدف الأبرياء فى السودان، ودعم جهود تحقيق العدالة والمحاسبة".