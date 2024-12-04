أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-12-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-12-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، ومطاحن شرق الدلتا، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب.



البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 8.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 8.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.14%، والعرب على 4.37%، واستحوذت المؤسسات على 58.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.92%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 798.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 117.6 مليون جنيه، 269.6 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.60% ليغلق عند مستوى 8154 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.58%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 91.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.12%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 24.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.62%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 17.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 50.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.50%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 187.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 24.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.72%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 27 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 3.64%.