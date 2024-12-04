أسباب انخفاض مستويات التستوستيرون لدى الرجال؟ الوقاية والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

فهرمون التستوستيرون لدى الرجال يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التأثيرات البيئية، وعادات نمط الحياة، والظروف الصحية العامة. من الضروري فهم الدور الحيوي الذي يلعبه هرمون التستوستيرون في جسم الذكر، فضلاً عن العوامل المختلفة التي يمكن أن تعطل توازنه الطبيعي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ما هو هرمون التستوستيرون؟



هو هرمون ستيرويدي يتم إنتاجه بشكل أساسي في الخصيتين وهو محوري في تنظيم وظائف مختلفة في جسم الذكر. يلعب دورًا رئيسيًا في نمو الأنسجة التناسلية الذكرية وإنتاج الحيوانات المنوية والحفاظ على الخصائص الجنسية الثانوية مثل كتلة العضلات وشعر الجسم.

بالإضافة إلى وظائفه الإنجابية، يؤثر هرمون التستوستيرون أيضًا على الحالة المزاجية ومستويات الطاقة وكثافة العظام وتوزيع الدهون. إن مستوى هرمون التستوستيرون الصحي ضروري ليس فقط للخصوبة ولكن أيضًا للرفاهية العامة.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال انخفضت بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية، حيث أشارت بعض التقارير إلى انخفاضها بنحو 50% منذ سبعينيات القرن العشرين. وفي الوقت نفسه، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون أيضًا، وخاصة لدى الرجال الأصغر سنًا. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى العديد من العوامل، والتي يعود العديد منها إلى خيارات نمط الحياة الحديثة والتعرضات البيئية".

العوامل التي تساهم في انخفاض هرمون التستوستيرون

1. الإجهاد

وفقا ل تقرير تحت عنوان "إدارة الإجهاد" نُشرت في Mayo Clinic، "الإجهاد المزمن له تأثير عميق على مستويات الهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون يمكن أن يثبط إنتاج هرمون التستوستيرون وبالتالي يؤثر على الرغبة الجنسية والصحة الإنجابية بشكل عام."

2. السمنة

نشرت مجلة Asian Journal of Andrology دراسة تشير إلى أن الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول البطن، ترتبط بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وذكرت الدراسة أن الأنسجة الدهنية يمكنها تحويل هرمون التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الهرمونية. وأضاف الدكتور ياداف: "غالبًا ما ترتبط السمنة بحالات صحية مختلفة يمكن أن تعيق الخصوبة".

3. الحرمان من النوم

وفقًا للخبراء، يعد النوم الجيد أمرًا بالغ الأهمية لتنظيم الهرمونات. يمكن أن يؤدي النوم المتقطع أو غير الكافي إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون، مما يؤثر سلبًا على عدد الحيوانات المنوية والصحة العامة.

4. المواد المسببة لاضطراب الغدد الصماء

"يعتبر التعرض للملوثات البيئية أحد أهم أسباب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية"، ويمكن للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك والمبيدات الحشرية ومنتجات العناية الشخصية أن تعمل كمسببات لاضطرابات الغدد الصماء، وتتداخل مع إنتاج الهرمونات وتنظيمها. و "يمكن لهذه المواد أن تحاكي أو تمنع تأثيرات الهرمونات، مما يؤدي إلى تغييرات ضارة في الصحة الإنجابية".

نصائح لمكافحة انخفاض هرمون التستوستيرون



لمكافحة الاتجاهات المتراجعة في الخصوبة لدى الذكور ومستويات هرمون التستوستيرون، يتم تشجيع الرجال على اتخاذ خطوات استباقية. و تتضمن هذه النصائح ، الفحوصات الدورية و إدارة الإجهاد والنظام الغذائي الصحى.