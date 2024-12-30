مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 11 رحلة طيران دولية اغلبها اوربية من بين 155 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية أول أمس السبت حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 11 رحلات طيران، بينها 5 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة، حيث يعتبر الالمان من الجنسيات الأكثر وصولاً لمرسى علم، كذلك و5 رحلات من المطارات البولندية، ورحلة داخلية من مطار القاهرة.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من أول امس السبت حتى الجمعة المقبلة 155 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.