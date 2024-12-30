حصاد 2024 بمطروح.. اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للمدن والقرى

مطروح – حسن مشالي

شهد عام 2024، في محافظة مطروح، إنجاز أحد أهم أساسيات التنمية والتخطيط الحالي والمستقبلي، في مختلف مناطق المحافظة، وهو اعتماد ا المخططات العمرانية والاستراتيجية والأحوزة العمرانية المدن والقرى وتوابعها، على مستوى المحافظة، والتي عملت عليه المحافظة خلال السنوات الماضية، حتى تم إقراره واعتماده.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم خلال الفترة الماضية، اعتماد الحيز العمرانى لمدن النجيلة والعلمين وسيوة والحمام و18 قرية، و220 نجعا بنطاق المحافظة، وجارِ اعتماد 97 نجعا آخرين.

كما تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدن برانى، مرسى مطروح، والنجيلة، واعتماد تعديل مخطط مدينة العلمين، وجارِ اعتماد مخطط استراتيجى مدينة سيوة وتوابعها، و المخطط الاستراتيجى لـ7 قرى بنطاق المحافظة

كما تم اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة برانى، و انتهاء المرحلة الأولى من المخطط التفصيلى لمدن النجيلة، مرسى مطروح، والمرحلة الثانية لمدينة العلمين، والمخطط التفصيلي لـ 29 قرية.

اعتماد المخطط التفصيلي لأول منطقة صناعية بمحافظة مطروح، جنوب قرية فوكه، وتصميم 3 مناطق حرفية بمدن مرسى مطروح والنجيلة والعلمين.