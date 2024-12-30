تفاصيل تلقى طلبات الحصول على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعريش

العريش - محمد حسين

قال محسن سالم محمد، رئيس مركز ومدينة العريش، انه يتم تلقي طلبات القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة “مشروعك” التي تهدف إلى دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وأشار إلى أن إدارة “مشروعك” تستقبل طلبات القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل المناسب وفقًا للشروط المحددة.

وتابع رئيس مدينة العريش موضحًا أن القروض للمشروعات الصغيرة تبدأ من 5000 جنيه وحتى 70,000 جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 24 شهرًا. كما أكد أن القروض للمشروعات المتوسطة تبدأ من 50,000 جنيه وحتى 2,000,000 جنيه، مع فترة سداد تمتد من 36 إلى 60 شهرًا.

وأوضح رئيس المدينة أن الأوراق المطلوبة للحصول على القروض تشمل مستندات مثل عقد إيجار موثق، وصورة من البطاقة الشخصية للمقترض والضامن، بالإضافة إلى مستندات أخرى بحسب نوع المشروع. كما أكد أن إدارة “مشروعك” ستقوم بتوفير رخصة مؤقتة لصاحب القرض لممارسة نشاطه التجاري لحين استخراج الرخصة الدائمة.

ولمزيد من الاستفسارات، دعا رئيس المدينة المواطنين للتوجه إلى إدارة “مشروعك” بمجلس مدينة العريش أو التواصل مع المسؤولين عبر الأرقام المذكورة.