بعد صراع مع المرض.. وفاة المطرب أحمد عدوية (إنفوجراف)

توفي المطرب أحمد عدوية اليوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاما بعد أن ظل متربعا على قمة الغناء الشعبي لعقود، ونشر نجله المغني محمد عدوية على فيسبوك صوره تجمعه بوالده في إحدى الحفلات مصحوبة بتعليق "الله يرحمك يا بابا.. رحم الله طيب القلب... حنون القلب... جابر الخواطر".

كما نعاه عدد من الفنانين والشخصيات البارزة مصريا وعربيا وقنوات تلفزيونية ومؤسسات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أحمد عدوية.

رحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض

من مواليد 26 يونيو 1945

من أبرز المطربين الشعبيين في مصر خلال فترة السبعينيات

له العديد من الأغاني الشهيرة مثل “السح الدح امبو” و”زحمة يا دنيا زحمة”

شارك في عدد من الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية

سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه التي شارك فيها إلى جانب أهم النجوم

ولد أحمد مرسي علي عدوي وشهرته أحمد عدوية في يونيو حزيران 1945 بمحافظة المنيا وبعد الانتقال للقاهرة بدأ مشواره الفني من شارع محمد علي.

انتشرت أغانيه سريعا في الأفراح والحفلات في وقت كانت الآذان كلها معلقة بقمم الغناء المصري أمثال عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب في حقبة السبعينات مما عرضه لانتقادات لاذعة في بداياته.

لكن الموسيقار بليغ حمدي كان من أكثر داعميه ولحن له أغنيات (القمر مسافر) و(ياختي اسملتين) وغيرها كما وصفه الأديب العالمي نجيب محفوظ بأنه "مغني الحارة".

حققت أغنيته (زحمة) من كلمات حسن أبو عتمان وألحان هاني شنودة نجاحا كاسحا وحضرت أغانيه الأخرى مثل (سلامتها أم حسن) و(بنت السلطان) في جميع المناسبات السعيدة في مصر والدول العربية.

شارك في عشرات الأفلام منها (البنات عايزة إيه) و(أنياب) و(أنا المجنون) و(4-2-4) و(حسن بيه الغلبان) و(المتسول) و(ممنوع للطلبة) و(مطلوب حيا أو ميتا).

تعرض في نهاية حقبة الثمانينات لحادث غامض تلقى بعده العلاج لفترة في المستشفيات وغاب عن الساحة الفنية قبل أن يعود من جديد ويستأنف مشواره الذي امتد حتى آخر يوم في حياته.