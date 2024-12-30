الكنيسة الأسقفية بالزمالك تنظم احتفال ليلة رأس السنة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر عيد الميلاد المجيد واحداً من أهم الأعياد المسيحية فى تاريخ الكنيسة، وتنظم العديد من الكنائس فعاليات استعداداً للعيد، فالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالزمالك تنظم عدة فعاليات قبل وبعد الاحتفال بالعيد منها احتفال على ضوء الشموع كان يوم 20 ديسمبر فى السابعة مساء، وتنظم أيضا احتفال ليلة رأس السنة الكريسماس.

وتختتم الكنيسة الأسقفية احتفالاتها ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر ليلة رأس السنة.

وتوفر الكنيسة الأسقفية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التى تعتبر أول الكنائس فى مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وتعتبر قداسات رأس السنة في مصر مناسبة فريدة من نوعها، تجمع بين الأبعاد الدينية والاجتماعية، وتؤكد على أهمية الإيمان والأمل في حياة الإنسان، وهي فرصة لتجديد العهد مع الله، وتعزيز الروابط الاجتماعية، والتطلع إلى مستقبل مشرق.