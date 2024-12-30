القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية: سنكشف بشفافية تفاصيل تحقيقات حادث تحطم الطائرة

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أعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج موك اليوم الإثنين، عزم الحكومة الكشف بشفافية عن تفاصيل التحقيقات في حادث تحطم الطائرة المميت الذي وقع أمس بمطار "موان" الدولي وأسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا.

وقال تشوي حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية، إن وزارة النقل ستكون هي المسئولة عن مركز الدعم المتكامل الذي تم إقامته لتقديم أي استفسارات لدى أسر ضحايا الحادث، كما أصدر تعليماته إلى المنظمات الحكومية ذات الصلة للتعاون وتقديم الدعم الكامل لأسر القتلى والمصابين.

وأصدر تشوي تعليماته أيضا لوزارة النقل والشرطة لإجراء تحقيق شامل في الحادث وإجراء فحص سلامة لنظام تشغيل الطائرات في البلاد لمنع تكرار الحادث.

وكان تشوي قد أعلن في وقت سابق الحداد الوطني لمدة 7 أيام على ضحايا حادث الطائرة المنكوبة التي تحطمت بمطار "موان" الدولي.

يذكر أن الطائرة المنكوبة كانت تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباح أمس (الأحد) بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.