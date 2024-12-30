إدفو على الخريطة السياحية.. تضم معابد ومواقع أثرية أبرزها حورس والكوم الأحمر

أسوان- صلاح المسن

تعد منطقة شمال محافظة أسوان من المناطق الغنية، بالتاريخ والآثار، وتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة للآثار المصرية الفريدة، حيث توجد بمدينة إدفو، العديد من المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة، وفي مقدمتها معبد إدفو، ومنطقة الكاب الأثرية، وتستكمل أعمال الحفائر وأعمال البعثات.

وتعمل الدولة، علي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، يأتي ذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار للحفاظ على الآثار وترميم وتطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وفتحها للزيارة لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري والترويج لمنتج السياحة الثقافية.

كما تقوم محافظة أسوان، بتطوير المرسى السياحي بمدينة إدفو، بما يساهم في زيادة عدد زائري المنطقة من سائحي الرحلات النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان، كما من المقرر التنسيق مع محافظة أسوان، وكافة الجهات المعنية لإنشاء مرسى نهري لربط منطقه الكاب الأثرية بمسار الرحلات السياحة النيلية من الأقصر إلي أسوان والعكس مروراً بالكاب.

ففي مدينة إدفو، تتواصل أعمال الترميم والتطوير الجارية بمعبد إدفو، حيث تقوم البعثة الأثرية المصرية الألمانية بترميم وتنظيف النقوش الجدارية بالمعبد من الأتربة والسناج وإعادتها إلى ما كانت عليه عند بنائه في العصر البطلمي.

كما من المقرر، أن الصرح الأول لمعبد ادفو، تبدأ به أعمال الترميم والتنظيف داخله وتطوير منظومة الإضاءة، وتجهيزه لاستقبال الزائرين تمهيداً لافتتاحه للزيارة، حيث إن هذا الصرح يعد منطقة بانوراما للمعبد والمنطقة المحيطة به.

ويعد معبد إدفو، أحد أجمل وأكمل المعابد المصرية القديمة، على الضفة الغربية لنهر النيل بمدينة إدفو، بدأ بناءه الملك بطلميوس الثالث، وانتهى العمل به فى عهد الملك بطلميوس الثاني عشر، وكُرس للمعبود حورس، ومازال المعبد محتفظاً بكل عناصره المعمارية والزخرفية وأغلب النقوش الموجودة على جدرانه تمثل مناظر تقديم القرابين من قِبل الملوك للمعبودات، ومناظر الحروب التقليدية وطقس تأسيس المعبد.

ويشتهر المعبد بتمثالين للمعبود حورس في هيئة الصقر على جانبي مدخله، ويوجد جنوب المعبد بقايا بيت الولادة "الماميزي"، المُحاط بمجموعة من الأعمدة ذات التيجان النباتية.

كذلك تعد منطقه الكاب الأثرية شمال مركز ادفو، بأسوان، شرق نهر النيل من المناطق الأثرية، التي تكشف عن روعة الحضارة المصرية القديمة، حيث تقدم الخدمات للزائرين بها، وتجري بها أعمال تطوير اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بالمنطقة، وتفعيل منظومة التذاكر الإلكترونية والبوابات الرقمية للتسهيل على الزائرين وزيادة القدرة الاستيعابية لمنافذ بيع تذاكر دخول المنطقة، وجعل عملية الدخول والزيارة أكثر يسر وسهولة.

كما تتابع الإدارة العامة للآثار المصرية اليونانية والرومانية بأسوان، أعمال التطوير ومتابعة أعمال البعثات بمنطقة الكوم الأحمر بإدفو، وتجري الأعمال بالمواقع الأثرية من ترميم والكشف عن المزيد من المناظر الجدارية والألوان الأصلية، والتي كانت مغطاة بطبقة من الأتربة والسناج التي تراكمت عليها منذ عشرات السنين، ويتم المتابعة الدورية لكافة مشروعات ترميم وتطوير المواقع الأثرية الجارية بادفو، وتنتشر بالمناطق الأثرية، البازارات السياحة، التي تعرض المنتجات التقليدية اليدوية التي يتم بيعها بالبازارات، وتشهد تدفقات سياحية علي مدار العام.



ادفو غنية بالاثار والتاريخ



الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري



داخل منطقةالكاب



روعة اثار المصريبن القدماء بادفو



روعة الحضارة المصرية القديمة



سياح داخل معبد ادفو



معبد ادفو شمال أسوان



منطقة الكاب الأثرية بأسوان