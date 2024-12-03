وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الفيوم مبادرتى "بداية" و"حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

فى بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصارى، تنفيذ الأنشطة والفاعليات المختلفة من المديريات والقطاعات بالمحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتى تركز على بناء الإنسان المصرى فى عدد من المحاور بينها الصحة، التعليم، التنمية المحلية والاقتصادية والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية التى يحتاجها جميع أفراد الأسرة .

كما بحثت الدكتورة منال عوض مع محافظ الفيوم آخر المستجدات الخاصة بملفى التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض على سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والاستمرار فى تيسير الإجراءات على كافة المواطنين فى جميع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق المستهدفات الموضوعة والحفاظ على حق الدولة والمواطنين فى تلك الملفات المهمة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن، وممثلى كافة الجهات المعنية، لمتابعة ملفى التصالح والتقنين وحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وحث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء كافة الاجراءات والاستفادة من التسهيلات التى يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تطرق اللقاء، كذلك إلى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها فى 63 قرية بمركزى أطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس حياة المواطنين فى القرى المستهدفة، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق الخدمية، مشيرة إلى أهمية تشغيل كافة المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بكامل طاقتها بعد نهو أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها، حتى يستفيد منها جميع المواطنين والتأكد بصورة مستمرة من مستوى أداء الخدمات المقدمة بها .

وقال الدكتور أحمد الأنصارى، أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، وتم تسليمها وتأثيثها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجار تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية، كما أكد " الأنصاري" على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة فى مواعيدها المقررة.

واختتم الاجتماع باستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2024-2025، وذلك فى مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة.

وشددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين وبصفة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يحقق رضا المواطنين فى كافة المدن والمراكز.