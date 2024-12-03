مجلس الدولة يُعلن عن أكبر حركة ترقيات قضائية لأعضائه

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلن اليوم المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص عن بدء اتخاذ إجراءات الإعداد لأكبر حركة ترقيات قضائية لأعضاء مجلس الدولة وفقًا للقواعد المعمول بها.