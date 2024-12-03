الرئيسية أخبار عاجلة مجلس الدولة يُعلن عن أكبر حركة ترقيات قضائية لأعضائه الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 09:54 م المستشار أحمد عبود كتب - أحمد عبد الهادى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن اليوم المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص عن بدء اتخاذ إجراءات الإعداد لأكبر حركة ترقيات قضائية لأعضاء مجلس الدولة وفقًا للقواعد المعمول بها. مجلس الدولة حركة ترقيات ترقية ترقية قضاة للمجلس اكبر حركة ترقية مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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