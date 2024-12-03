فى يومهم العالمى.. وزير العدل يكرم ذوى الهمم من أعضاء مؤسسة دليل الخير للتنمية

كتب إبراهيم قاسم

استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية المهندسة سمر حسب الله رئيس مؤسسة دليل الخير للتنمية ، والسفير هشام بدر -المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي لمؤسسة دليل الخير، والسفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة ، وعدد من ذوى الهمم من أعضاء المؤسسة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاعاقة، وذلك للاحتفال بالمشروع المقدم من ذوى الهمم فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

حيث استعرض وزير العدل جهود وزارة العدل في الاهتمام بذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمات تليق بهم ومنها نشر وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل" لخدمة ذوى الاعاقة البصرية، بحيث يستطيع من خلالها قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.

ومن جانبه ألقى السفير هشام بدر - المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كلمة نيابة عن معالى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي ، حول مشروع المدينة المثالية كأول مدينة ذكية لذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها برعاية معالى الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي.

وشهد اللقاء تكريم المستشار عدنان فنجرى- وزير العدل، عدد من ذوي الهمم من أعضاء المؤسسة تقديراً لدورهم الفاعل في مشروع المدينة المثالية ، ولتميزهم في مجال دراستهم وعملهم.



المستشار عدنان فنجرى



تكريم ذوى الهمم



تكريم ذوي الهمم



جانب من التكريم



جانب من تكريم ذوي الهمم



جانب من تكريم وزير العدل لذوى الهمم



وزير العدل المستشار عدنان فنجرى



وزير العدل مع فتاة من ذوى الهمم



وزير العدل يتسقبل ذوى الهمم 1



وزير العدل يتسقبل ذوى الهمم



وزير العدل يكرم ذوى الهمم



وزير العدل يكرم سيدة منذ ذوى الهمم